Pagine Romaniste (F. Castellucci e F. Palmeri) – Dopo la sconfitta con il Bayer Leverkusen, la Roma non ha tempo di abbattersi ed arriva subito ad un nuovo big match. Per la 35esima giornata di Serie A, allo stadio Olimpico arriva la Juventus di Massimiliano Allegri, distante 6 lunghezze dai giallorossi ed in piena corsa per la prossima Champions League. Mister De Rossi pensa ad un turnover ragionato, in vista del ritorno alla BayArena, ma senza stravolgere la squadra.

I giallorossi arrivano dal pareggio in campionato contro il Napoli e dalla pesante sconfitta europea arrivata contro il Bayer Leverkusen. La stanchezza è il tallone d’Achille in questo finale di stagione. La Juventus, invece, arriva alla gara dopo un 2-2 contro il Cagliari.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-JUVENTUS

I pali giallorossi saranno difesi ancora da Svilar. A destra torna Celik, la corsia sinistra sarà presidiata da Angeliño. Mentre i due centrali saranno Llorente e uno tra Mancini e N’Dicka. A centrocampo conferme per il trio Cristante, Paredes e Pellegrini, con Aouar e Bove che scalpitano per una maglia da titolare. In attacco ci sarà Lukaku, affiancato da Dybala, mentre Zalewski dovrebbe far rifiatare El Shaarawy. Baldanzi, Azmoun e Abraham dovrebbero partire dalla panchina.

ROMA-JUVENTUS, DOVE VEDERLA

La partita, in programma domenica alle 20:45, sarà visibile in esclusiva su Dazn, in app e streaming. La telecronaca sarà affidata alla coppia Pardo-Ambrosini.

ARBITRA COLOMBO, AL VAR DI PAOLO

A dirigere la sfida ci sarà Colombo della sezione di Como. Gli assistenti saranno invece Alassio e Preti, mentre il IV Uomo Guida. Al VAR Di Paolo, con AVAR Dionisi.

LE PROBABILI

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, Zalewski.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Kristensen, Huijsen, Llorente, Mancini, Spinazzola, Bove, Aouar, Renato Sanches, Zalewski, Baldanzi, Azmoun, Abraham.

Allenatore: De Rossi.

Diffidati: Azmoun, Huijsen, Lukaku, Mancini.

Squalificati: –

Indisponibili: –

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny;Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

A disposizione: Pinsoglio, Perin, Yildiz, Alex Sandro, Milik, Weah, Iling-Junior, Kean, Miretti, Rugani, Alcaraz, Djalo, Nicolussi Caviglia.

Allenatore: Allegri.

Diffidati: Cambiaso, Weah

Squalificati: Pogba (sospeso dal Tribunale Antidoping), Fagioli (squalificato per calcioscommesse).

Indisponibili: –

Arbitro: Colombo

Assistenti: Alassio-Preti

IV Ufficiale: Guida

VAR: Di Paolo-Dionisi