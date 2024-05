Si è da poco conclusa al Mapei Stadium la sfida tra Sassuolo e Inter per 1-0. La gara, valida per la 35esima giornata di Serie A, ha visto i campioni d’Italia cadere con i neroverdi per la seconda volta in stagione: al momento infatti gli uomini di Inzaghi hanno incassato solamente due sconfitte in Serie A, arrivate entrambe con il Sassuolo. A decidere la sfida di questa sera è stato Laurienté al 20′. Tre punti fondamentali per gli uomini di Ballardini, ancora in zona retrocessione ma momentaneamente a pari punti dell’Udinese (29) e a -2 da Empoli, Verona e Frosinone (31).