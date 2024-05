È da poco terminata allo Stadio Brianteo la sfida tra Monza e Lazio per 2-2. La gara, valida per 35esima giornata di Serie A, è stata ricca di emozioni. I biancocelesti passano in vantaggio dopo appena 11 minuti dal calcio d’inizio, tutto sembrava destinato a rimanere uguale fino al 73′: Djuric acciuffa il pareggio, ma all’83’ un errore incredibile della difesa biancorossa consegna il pallone a Vecino che conclude in rete. Al 92′ è ancora Djuric l’incubo dei biancocelesti, che sigla una doppietta e rovina la festa agli uomini di Tudor.

La Lazio sale a 56 punti e resta in settima posizione (Atalanta a 57 punti e Roma a 59). Il Monza è a quota 45 a -2 dal Torino.