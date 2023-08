Dopo tante insistenti voci che lo volevano nel campionato arabo come allenatore, Jose Mourinho sbarcherà nella competizione saudita. Non sarà nel ruolo in cui tutti siamo abituati a vederlo ricoprire, ma farà parte del consiglio di amministrazione della Mahd Sports Accademy. Come riporta La Rebupplica, sarà un incarico triennale, approvato da Mohammed Salman e lo scopo è quello della valorizzazione di talenti per crearne una nuova generazione.