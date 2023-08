Giornata speciale per Nemanja Matic. Il centrocampista ex United compie oggi 35 anni. Il serbo è arrivato alla corte di Mourinho lo scorso anno diventando sin da subito idolo di tutti i tifosi della Roma. Tanti i messaggi di auguri per il classe ’88 a cui si aggiungono anche quelli della società. Attraverso Twitter il club ha scritto: “Buon compleanno, Nemanja Matic”.