La Roma comunica di aver trovato l’accordo per una partnership economica con il sito 678.com. L’accordo dovrebbe portare nelle casse giallorosse oltre un milione di euro, stando a quanto riportato da Filippo Biafra. Ecco il comunicato:

Riconosciuta come una delle migliori piattaforme di intrattenimento online al mondo, l’obiettivo strategico di 678.com è quello di offrire ai fan un servizio innovativo e tecnologicamente avanzato che garantisca la fruizione dei suoi prodotti in modo sano e sicuro.

“Questa partnership significa molto per entrambi i marchi e riunisce i fan appassionati dell’AS Roma con i numerosi utenti di 678.com”, ha commentato il Brand Manager di 678.com, Jason Fong. “La storia e il prestigio del club sono una spinta positiva per il nostro marchio e sono sicuro che questa unione rafforzerà la nostra strategia di espansione”.

La partnership significa che 678.com godrà di visibilità sui canali asiatici attraverso i cartelloni LED virtuali a bordo campo durante le partite casalinghe di Serie A della Roma. Inoltre, 678.com potrà utilizzare il brand AS Roma come asset strategico per promuovere le proprie piattaforme digitali e sui social media.