Non tutti gli affari si chiudono nei tempi previsti, e nel calciomercato le scadenze possono spesso cambiare le carte in tavola. È il caso del possibile ritorno di Leandro Paredes al Boca Juniors, una pista che sembrava ben avviata ma che ora richiede nuovi passaggi e maggiore diplomazia tra le parti.

Come riportato dal giornalista Marco Juric, il Boca Juniors non ha esercitato entro il 30 giugno la clausola rescissoria da 3,5 milioni di euro inserita nel contratto che lega Leandro Paredes alla Roma. Una mancata attivazione che costringerà ora il club argentino ad avviare una vera e propria trattativa diretta con la società giallorossa, nel tentativo di riportare il centrocampista classe 1994 a Buenos Aires.

Paredes, legato affettivamente al Boca, avrebbe accolto con entusiasmo un ritorno nella squadra in cui si è affermato prima del salto in Europa. Anche la Roma era disposta a lasciarlo partire a quelle condizioni, considerate vantaggiose sia dal punto di vista economico sia per la gestione della rosa futura. Tuttavia, con la clausola ormai decaduta, tutto dipenderà dall’offerta economica che gli Xeneizes riusciranno a mettere sul tavolo.

Il centrocampista ha ancora un anno di contratto con il club capitolino, ma con l’arrivo di Gasperini potrebbe ritrovarsi ai margini del progetto tecnico. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il Boca sarà in grado di rilanciare, magari ripartendo proprio da una cifra simile a quella della clausola appena scaduta.