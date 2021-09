Moratti: “La chiave è il duello tra tanti bravi allenatori, ma la figura di Mourinho sarà dominante”

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, è tornato a parlare della Roma e di José Mourinho in una luna intervista rilasciata al Messaggero. All’imprenditore piace il ritorno dello Special One in Italia: “Mi piace l’Inter, la Roma non ne parliamo. Il fatto di maggiore interesse di questo campionato è senza dubbio la presenza di Mourinho. La seguirò eccome. E che spettacolo il duello tra tanti bravi allenatori, è la chiave dell’annata. Anche se la figura di Mourinho sarà dominante“. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Il “suo” Mourinho ormai è a Roma. Sensazioni?

Sono felice per lui, che ha avuto un’opportunità bellissima, e per i romanisti. José da una fiducia pazzesca ai tifosi, e sono certo, anzi lo so, che ormai tutti si svegliano la mattina e sono felici, perché hanno Mourinho allenatore. Lui fa questo effetto. Il suo incastro con Roma mi sembra già perfetto.

Ormai è ieratico, sereno, quasi irriconoscibile.

Eh, come studia lui le situazioni… Adesso è diverso dal solito, sì. E’ molto carino, dice cose belle. E’ intelligentissimo, sa adattarsi all’ambiente e sa qual è la cosa più utile da dire e da fare. Poi certo, la cosa più utile in assoluto è anche la più difficile, cioè vincere.

L’ha sentito in questi mesi?

Certo. E’ felice e carico, affronta tutto con grade professionalità. Costruisce entusiasmo. Di scudetto non parlerà, sa che è complicato ma non impossibile. Vuole crederci e ci crede. Non lo vedo a lottare per il terzo-quarto posto.

Lei era un presidente visibile e non si negava mai. Dan Friedkin in oltre un anno non ha proferito parola. Che ne pensa?

Forse perché è straniero, o sarà il suo carattere. Magari non vuole essere invadente, o è prudenza: prima di parlare devi avere qualche risultato sulle spalle. Ma la cosa che interessa è che nei fatti sia bravo, e mi pare lo sia stato. Il geniale colpo di Mourinho ha realizzato il sogno di tanti tifosi.