Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha parlato dopo la sconfitta con la Roma. Queste le sue parole:

PALLADINO A DAZN

Grandi occasioni nel primo tempo con qualche sbavatura…

Faccio i complimenti alla Roma e a De Rossi. Abbiamo affrontato una squadra forte, sono venuti qui con grande determinazione. Faccio i complimenti alla mia squadra, risultato bugiardo perché li abbiamo messi in difficoltà. Potevamo anche passare in vantaggio, con le grandi squadre se concedi poco ti puniscono. Sono comunque soddisfatto della prestazione dei ragazzi, hanno fatto bene.

Cosa ruberesti a De Rossi?

Lo ringrazio per le belle parole, siamo amici ed è bravissimo ragazzo. Faccio anche i complimenti alla Roma perché ha scelto bene. Io glielo auguravo sempre di arrivare ad allenare alla Roma, lo speravo anche.

Il rammarico di stasera è quello di non aver concretizzato le occasioni del primo tempo?

Si. Il mio rammarico però è anche quello di alcuni errori dell’arbitro che ci sono stati stasera e hanno condizionato la partita. Sul primo gol Colpani va in contropiede e subisce fallo da Paredes, dove loro poi fanno gol. Sul secondo gol hanno dato un fallo che non c’è mai. Poi sul quarto c’è un fallo su Pessina nella lor metà campo che non viene fischiato.

Perché la sostituzione di Colpani?

Nessun problema, mi dispiace sostituire ma mi serviva cambiare gioco. Avevo bisogno di un quinto e l’unico che potevo sostituire era lui in quel caso, un cambio per sistema di gioco.

Cosa deve fare Maldini per avere più spazio?

Continuiamo così. È un ragazzo che mi piace tantissimo. Si allena sempre a duemila. È introverso e va coccolato come si deve fare con ogni giocatore di talento. La sua occasione arriverà. È entrato bene con Milan e Salernitana. Quando è entrato ha dato qualità. Per me è fondamentale chi subentra.