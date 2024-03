Non c’è tempo per gioire. La Roma batte il Monza 4-1, ma giovedì arriva il Brighton. Così Daniele De Rossi vuole preparare al meglio la sfida di Europa League contro gli inglesi e non concedere alcun giorno di riposo ai suoi. I giallorossi torneranno infatti ad allenarsi domattina al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria.