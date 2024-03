Leandro Paredes, centrocampista della Roma, ha parlato dopo la vittoria con il Monza. Queste le sue parole:

PAREDES A DAZN

È la Roma più bella di quest’anno…

Penso che abbiamo fatta una buona partita. Dobbiamo migliorare.

Che cosa è cambiato nel tuo ruolo con De Rossi?

De Rossi parla tanto con noi, abbiamo sempre avuto un buon rapporto. Cerco di migliorare ogni giorno perché con lui posso farlo sono certo.

Sei il rigorista?

No c’è prima Paulo (Dybala, ndr).

Sei uno dei giocatori che ha tratto più beneficio con l’arrivo di De Rossi…

Sì sicuramente, giocare di più per me è stato meglio perché posso fare il mio lavoro in mezzo al campo.