Pagine Romaniste (F. Palmeri & F. Castellucci) – La Roma di Daniele De Rossi vuole continuare la rincorsa Champions League, con il traguardo rappresentato attualmente dal Bologna, distante 4 punti. L’avversario è il Monza, di Raffaele Palladino, che attualmente ricopre il decimo posto in classifica. Dopo la splendida tripletta casalinga, Dybala e compagni affrontano la trasferta lombarda dell’U-Power Stadium. Mancherà Karsdorp, nello scacchiere a disposizione di DDR, mentre Llorente è partito con la squadra.

LE PROBABILI FORMAZIONI E DOVE VEDERLA

Dovrebbe scegliere la difesa a 4 Daniele De Rossi per la trasferta lombarda. I pali saranno difesi da Svilar, mentre a difendere la porta ci saranno Kristensen, Mancini, N’Dicka e Angelino, in vantaggio su Spinazzola. Il centrocampo sarà composto da Paredes, Cristante e il capitano, Lorenzo Pellegrini, con Bove che scalpita sempre per una maglia dal 1’. Più indietro Aouar.

In avanti torna Lukaku, pronto a guidare l’attacco giallorosso. Sacrificato Azmoun. Dybala, dopo aver incantato con la tripletta al Toro, affiancherà El Shaarawy come esterno per il belga. Baldanzi pronto a subentrare, così come Zalewski.

MONZA-ROMA, ARBITRA PICCININI. AL VAR PAIRETTO

La sfida, in programma sabato alle 18:00, sarà diretta da Piccinini, della sezione di Forlì. Ad assisterlo, ci saranno Valerio Vecchi di Lamezia Terme e Gamal Mokhtar di Lecco, mentre il IV uomo sarà Alessandro Prontera. In sala VAR siederà Pairetto, coadiuvato da Abisso in veste di AVAR. Ultimo precedente della sfida, il 3-0 dei giallorossi ai ragazzi di Palladino della scorsa stagione.

DOVE VEDERE MONZA-ROMA

La partita dell’U-Power Stadium, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Il contenuto sar’a usifruibile su app (per pc, tablet e smartphone) e streaming, sulla piattaforma Dazn.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Caldirola, Pablo Marí, A. Carboni; Gagliardini, Pessina; V. Carboni, Colpani, Dany Mota; Djuric.

Allenatore: Palladino.

A disposizione: Sorrentino, Gori, Kyriakopoulos, Pedro Pereira, Donati, Bettella, Akpa Akpro, Bondo, Ciurria, Popovic, Machin, Zerbin, V. Carboni, Colombo.

Diffidati: Gagliardini.

Squalificati: Izzo, Gomez.

Infortunati: Caprari, Vignato, D’Ambrosio.

Roma (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Huijsen, Llorente, Smalling, Celik, Spinazzola, Aouar, Renato Sanches, Bove, Baldanzi, Azmoun, Zalewski.

Diffidati: Kristensen, Llorente, Pellegrini

Squalificati: –

Infortunati: Abraham (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro), Karsdorp (fastidio al ginocchio).