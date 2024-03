Intervistato ai microfoni di Radio Serie A, il centrocampista del Sassuolo, Matheus Henrique, ha parlato dei suoi momenti preferiti in Italia. Tra questi anche il suo gol alla Roma, nella gara dello scorso 3 dicembre, in cui i giallorossi vinsero in rimonta per 1-2 (decisivi Dybala e Kristensen). Queste le sue parole: “Uno dei miei momenti più belli è stato quando ho segnato contro la Roma. Era nel nostro stadio, qui in Italia. Quando segni un gol i tifosi gridano il tuo nome allo stadio. Il nostro club non ha molti sostenitori. Ma ognuno di loro è sempre lì con noi durante le partite”.