Nell’anticipo della 27esima di Serie A tra Lazio e Milan finisce 0-1. I biancocelesti di Sarri, in 10 dal 57’ per la doppia ammonizione di Luca Pellegrini, provano a resistere ai rossoneri, ma chiudono in 8 per i rossi a Marusic al 95’ e a Guendouzi al 97’. Annullato dal Var un gol a Leao al 76’, ma all’88’ Okafor regala i tre punti al Diavolo. La squadra di Pioli sale a quota 56, mentre la Lazio resta ottava a 40 punti.