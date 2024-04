Malick Thiaw è tornato ad allenarsi in gruppo in vista dell’impegno di Europa League in programma giovedì contro la Roma. Nei precedenti giorni era rimasto a riposo per un fastidio dovuto alla fascite plantare. Stando infatti a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Stefano Pioli potrà avere una scelta in più nel reparto difensivo, che, viste le assenze di Tomori e Kalulu, era rimasto un po’ accorto di uomini.