La Roma giovedì sarà ospite del Milan a San Siro per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Oggi i giallorossi sono scesi in campo al Fulvio Bernardini per preparare al meglio il match contro i rossoneri, anche se mister De Rossi ha dovuto fare a meno dell’uomo-derby Mancini, che ha effettuato un lavoro differenziato a causa di alcuni problemi fisici manifestati già durante la stracittadina. Ancora assente Azmoun che sarà indisponibile anche per le prossime gare; l’iraniano sta recuperando dalla lesione ai flessori della coscia sinistra rimediati durante la sosta con la Nazionale.

