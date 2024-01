Corriere dello Sport (E. Pinna) – Partita sufficiente per Guida, che perde qualche fallo (e qualche giallo). Gli episodi cruciali, però, non li sbaglia: vede in campo il rigore, si discute sul fallo su Cristante sul 2-0, giusto far proseguire su Loftus-Cheek.

Voto 6.

Sul Campo

Calabria in ritardo su Pellegrini che lo aveva anticipato, gli aggancia la caviglia destra: rigore netto, preso sul campo.

Protesta Cristante che lamenta un “blocco” di Pulisic sul 2-0: sì, il rossonero vuole solo ostacolare e ritardare l’intervento dell’avversario, ma il suo è un contatto che non avrebbe impedito a Cristante di aggirarlo se non si fosse perso in proteste preventive. Si discute.

C’è il contatto fra Kristensen e Loftus-Cheek in area della Roma: Guida lo valuta leggero per concedere il rigore, il Var avalla. Condividisbile.

Soglia tecnica e disciplinare molto alta. La prima scade un po’ sul finire di primo tempo (Mancini appena ammonito su Calabria era da fallo, così come Calabria su Bove ad inizio ripresa), l’altra segue la prima: ok tenere su Celik e Loftus-Cheek, ma Kjaer su El Shaarawy era da ammonizione.