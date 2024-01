L’ex difensore giallorosso Christian Panucci ha parlato durante la trasmissione Pressing del periodo buio che sta affrontando la Roma. Queste le sue parole dopo la sconfitta degli uomini di Mourinho a San Siro:

“La Roma non ha la struttura per arrivare in Champions. Lo hanno voluto far credere ma è una squadra con pochissimi calciatori importanti. Dybala è discontinuo e Lukaku gioca sempre spalle alla porta. Ora arrivano tre, quattro mesi molto complicati a Roma”.