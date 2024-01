Al termine della vittoria sulla Roma per 3-1, l’attaccante rossonero Olivier Giroud (autore della seconda rete) ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:

Rapporto con il pubblico più disteso

“Si era importante rialzarsi dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Ci sono ancora tante partite dobbiamo concentrarci e ci sarà anche l’Europa League. Sono orgoglioso dello spirito di squadra”.

Gol di testa e sei il secondo miglior assist man in Serie A

“Sapevo della sponda, stavo aspettando. Non è il gol più difficile che ho fatto ma sono felice. L’assist di Theo è perché ci conosciamo bene, sapevo che lui era dietro di me. Sono molto felice per lui”.

Questi 9 punti dal primo posto come li leggete?

“Step by step, chi va piano va sano e va lontano. Dobbiamo concentrarci sulle nostre partite e sperare che chi sta su qualcosa sbagli. È solo l’inizio”.