Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della vittoria per 3-1 sulla Roma. Queste le sue parole:

Una vittoria di carattere

“Sì sul 2-1 si erano riaperti i giochi. Avevamo avuto l’occasione di fare il terzo gol ma all’inizio non ci siamo riusciti”.

Serve maggior contributo degli esterni d’attacco in fase difensiva?

“Hanno fatto il lavoro che gli abbiamo chiesto. Hanno lavorato tanto, aggressivi. Abbiamo provato ad aspettarli per non concedergli profondità. Abbiamo fatto una discreta fase difensiva. Dal punto di vista tattico siamo stati equilibrati”.

Il Milan è il terzo miglior attacco, ma la sesta miglior difesa. Si aspetta qualcosa in più dal mercato in difesa?

“Il club sta lavorando. Abbiamo qualche buco dato da infortuni vediamo cosa si riuscirà a fare. Cardinale, il club fa di tutto per migliorare le nostre prestazioni con spese intelligenti. Non so parlare di budget perché non ne sono a conoscenza per il mercato di gennaio”.

Sei infastidito dalla situazione di incertezza che si è creata intorno al Milan ultimamente?

“Non sono permaloso, preoccupato o infastidito. Le aspettative si sono alzate per il percorso che abbiamo fatto negli ultimi 4 anni. Quando non raggiungi certi obiettivi arrivano le critiche. La stagione è lunga e possiamo dimostrare di poter lottare con i vertici. Toglieteci dalla lotta scudetto, vogliamo fare un ottimo girone di ritorno. Pensare solo alla prossima partita con concentrazione”.

Guardando la classifica qual è il primo pensiero?

“Secondo me potevamo avere qualche punto in più. Abbiamo raccolto solo due punti con alcune squadre pur non giocando male. Ora dobbiamo pensare al futuro e al presente. In Europa League possiamo dimostrare di poter dire ancora la nostra”.