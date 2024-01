Pagine Romaniste – Continua il periodo buio per la Roma. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia mercoledì scorso nel derby, i giallorossi non riescono a invertire la rotta e incassano un’altra sconfitta in casa del Milan. La partita è terminata 3-1 per i padroni di casa che hanno siglato il tris grazie alle reti di Adli (11′), Giroud (56′) e Theo Hernandez (84′). Ad accendere le speranze dei capitolini era stato Paredes dal dischetto al 69′ che aveva di fatto accorciato le distanze.

Oltre la sconfitta e il periodo negativo, la Roma dovrà fare i conti con le ammonizioni di Cristante e Mancini, che essendo già in diffida, non prenderanno parte alla gara di sabato contro il Verona. Il difensore giallorosso è stato inoltre sostituito al termine del primo tempo per i problemi di pubalgia con cui sta combattendo da qualche settimana a questa parte.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernández (89′ Zeroli); Adli (89′ Gimenez), Reijnders; Pulisic (77′ Okafor), Loftus-Cheek, R. Leão (77′ Musah); Giroud.

A disposizione: Mirante, Nava, Bartesaghi, Simic, Terracciano, Romero, Chaka Traorè, Jović.

Allenatore: Stefano Pioli.

AS Roma (3-5-2): Svilar; Kristensen, Mancini (46′ Pellegrini), Llorente (77′ Huijsen); Celik (77′ Celik), Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; El Shaarawy (61′ Belotti), Lukaku.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Joao Costa, Pisilli.

Allenatore: José Mourinho.

Arbitro: Guida.

Assistenti: Bergigli e Cecconi.

IV uomo: Abisso.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: La Penna.

Marcatori: 10′ Adli, 55′ Giroud, 69′ Paredes, 84′ Theo Hernandez

Ammoniti: 42′ Mancini, 56′ Cristante, 71′ Kjaer, 90′ Gabbia

Espulsi:

CRONACA

95′ – Termina la gara

90′- Giallo per Gabbia dopo un fallo su Lukaku

89′ – Doppia sostituzione Milan: escono Theo Hernandez e Adli ed entrano Zeroli e Jimenez

84′ – Theo Hernandez spacca la porta e sigla il tris rossonero

81′ – Giallo per Huijsen per un fallo su Loftus-Cheek

77′ – Doppio cambio per le due squadre. Per la Roma escono Llorente e Celik ed entrano Zalewski e Huijsen. Per i rossoneri escono Pulisic e Leao ed entrano Okafor e Musah

76′ – Cross teso dalla sinistra di Theo Hernandez, Svilar la blocca in presa alta e rilancia il contropiede dei suoi

71′ – Ammonizione per Kjaer, punizione per la Roma

69′ – GOOOOOL! La Roma accorcia le distanze con Paredes che non sbaglia dal sichetto

60′ – Sostituzione Roma: esce El Shaarawy, al suo posto entra Belotti

56′ – Ammonizione per Cristante: era diffidato e salterà la sfida contro l’Hellas Verona

55′ – Giroud sigla il raddoppio rossonero

46′ – Inizia il secondo tempo! Esce Mancini per problemi fisici: al suo posto entra Pellegrini

45+1′ – Termina il primo tempo

42′ – Cartellino giallo per Mancini: salterà la prossima gara

39′ – Spinazzola lascia partire il destro dalla distanza: Maignan risponde presente

37′ – Ci prova Paredes da fuori area: palla alta sopra la traversa

34′ – Paredes viene atterrato da un intervento in ritardo di Loftus-Cheek. Guida richiama verbalmente il giocatore inglese che ha rischiato il giallo

31′ – Occasione Milan: Theo Hernandez mette in mezzo per Giroud che prova a servire Pulisic, palla che termina out

30′ – Miracolo di Maignan su Celik

27′ – Fuorigioco di rientro di Lukaku

21′ – Leao apre per Pulisic a destra ma l’americano è troppo lento nella giocata e viene chiuso in fallo laterale da Llorente

19′ – Paredes prova a scodellare in area di rigore ma la difesa rossonera respinge, il possesso resta però giallorosso

18′ – Fallo di Pulisic su Bove nella metà campo rossonera. Opportunità su calcio piazzato per i giallorossi

15′ – Scintille tra Cristante e Theo Hernandez dopo un contrasto al limite dell’area giallorossa. I due vengono richiamati verbalmente da Guida

10′ – Milan in vantaggio con Adli

7′ – Buona ripartenza della Roma con El Shaarawy che viene fermato da Calabria

4′ – Fallo di Cristante su Theo Hernandez a centrocampo. Punizione per il Milan

3′ – Doppio traversone di Paredes e doppia respinta di Leao appostato sul primo palo. La Roma rimane però in possesso della sfera nel terzo di campo del Milan

1′ – Inizia la gara!