La Lega Serie A ha reso note le designazioni ufficiali in merito alla 20ª giornata di Serie A. La Roma sarà impegnata in trasferta contro il Milan, la gara verrà diretta dall’arbitro Guida. Assistenti Bergigli e Cecconi. Come IV uomo ci sarà Abisso. VAR affidato a Mazzoleni, mentre AVAR La Penna. Guida ha diretto la Roma per 28 volte in Serie A, per un bilancio di 10 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte giallorosse.