La Repubblica (M. Pinci) – Chissà se quei parlamentari che hanno spinto per chiudere la seduta in anticipo pur di non perdersi il derby siano stati sfiorati dai sensi di colpa: la capitale ha prodotto uno spettacolo sconfortante di ululati razzisti, sceneggiate isteriche, cartellini rossi e una bottiglietta che ha centrato Bove in testa. L’unica emozione la dobbiamo al giovane Huijsen, che dopo un primo tempo impeccabile ha deciso di prendersi l’eredità di eroe al contrario che fu di Ibanez: fallo su Castellanos, rigore e gol di Zaccagni. Sarri ha vinto 4 derby su 6, che si tramuta in 4 sconfitte, 1 pareggio e 1 sola vittoria per Mourinho. Quasi imbarazzante la assoluta improduttività della Roma dopo il gol subito e nel finale ha anche perso la testa con le espulsioni di Azmoun e Mancini.