Nuovo infortunio muscolare per Paulo Dybala. Ieri ha lasciato il terreno di gioco dopo i primi 45’, per un dolore alla coscia sinistra. In attesa degli esami strumentali che si terranno nelle prossime 24-48 ore, riferisce il sito Gianlucadimarzio.com, contro il Milan sicuramente Mourinho dovrà fare a meno della sua presenza.