La Roma piega il Milan a San Siro per 0-1 e conquista il primo round di questi quarti di finale di Europa League. A pochi giorni dal gol decisivo nel derby contro la Lazio, Super Mancio decide di replicare nel derby europeo contro i rossoneri, e sempre di testa. Partita preparata perfettamente da mister De Rossi, con un risultato finale che per quello che si è visto in campo va anche stretto ai capitolini. Grande prestazione di tutta la squadra. Tra i migliori spiccano anche El Shaarawy e Celik che hanno neutralizzato le fasce rossonere.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 7; Celik 6,5, Mancini 7, Smalling 6,5, Spinazzola 6,5; Cristante 6, Paredes 6,5, Pellegrini 6,5; El Shaarawy 7, Dybala 6,5, Lukaku 6. Subentrati: Abraham sv, Aouar sv, Bove sv. All. De Rossi 7,5.

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 7; Celik 7, Mancini 8, Smalling 7, Spinazzola 6,5; Cristante 6,5, Paredes 7,5, Pellegrini 6,5; El Shaarawy 7, Dybala 7, Lukaku 6,6. Subentrati: Abraham 6, Aouar sv, Bove sv. All. De Rossi 8.

IL MESSAGGERO

Svilar 7; Celik 7, Mancini 8, Smalling 7, Spinazzola 7; Cristante 6,5, Paredes 7, Pellegrini 7; El Shaarawy 7,5, Dybala 7, Lukaku 6,5. Subentrati: Abraham 6, Aouar sv, Bove sv. All. De Rossi 8.

LA REPUBBLICA

Svilar 6,5; Celik 6,5, Mancini 7, Smalling 6, Spinazzola 7; Cristante 6, Paredes 6, Pellegrini 6,5; El Shaarawy 7, Dybala 6,5, Lukaku 6,5. Subentrati: Abraham 6, Aouar sv, Bove sv. All. De Rossi 7.