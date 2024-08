Il tecnico del Milan Paulo Fonseca, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa alla vigilia della sfida d’esordio a San Siro contro il Torino. Tra gli argomenti affrontati dall’ex allenatore della Roma c’è anche il calciomercato rossonero.

Queste le sue parole: “Non mi aspetto nulla dal mercato. Con l’arrivo di Fofana il mercato è chiuso in quanto ad arrivi. Dobbiamo far uscire giocatori, perché ora siamo tanti e non è facile lavorare con tanti giocatori”. Le parole del tecnico sembrano quindi chiudere le porte al possibile arrivo di Tammy Abraham.