Da qualche giorno a questa parte a Roma (e non solo) non si parla d’altro che dell’ipotetica cessione di Paulo Dybala. Tra malumori dei tifosi e notizie ancora poco certe circa il futuro della Joya arriva un’indiscrezione dalla Spagna sul suo ipotetico sostituto. Infatti secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il club giallorosso avrebbe individuato il sostituto dell’argentino in Sergio Arribas, ex Real Madrid attualmente in forza all’Almeria, club con il quale ha firmato la scorsa estate per sei stagioni. Fonti del club italiano hanno contattato l’entourage del calciatore per conoscere la sua situazione e una possibile operazione.