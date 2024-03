Dean Huijsen ha sfruttato al meglio le occasioni capitategli con la Roma. A suon di buone prestazione ha attirato su di sé gli occhi di varie squadre europee, pronte ha investire diverse decine di milioni per garantirsi le sue prestazioni per il presente, ma soprattutto per il futuro. Come riportato dal detelegraaf.nl, il giovane nazione spagnolo di proprietà della Juventus, dove farà ritorno dal 1′ luglio, è conteso tra Newcastle e Borussia Dortumnd. I due club, in caso i bianconeri non garantissero al centrale minutaggio in prima squadra, sono le favorite nella corsa al centrale 2005.