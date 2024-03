Trigoria, Renato Sanches e Smalling tornano in gruppo. Dybala ancora a parte

A tre giorni da Lecce-Roma arrivano buone notizie da Trigoria dal fronte infortunati. Infatti come riportato su X da Filippo Biafora de Il Tempo, nell’allenamento di questa mattina sono tornati ad allenarsi con i compagni Renato Sanches e Smalling. Mentre Dybala ha svolto un’altra seduta differenziata, questo per consentirgli di recuperare al 100% in vista della volata finale di questa stagione.

Oltre all’argentino si sono allenati a parte anche Kristensen, Azmoun e Spinazzola.