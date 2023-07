Nel pomeriggio, il West Ham affronterà in amichevole il Dagenham & Red e il tecnico David Moyes ha escluso dalla lista dei convocati Gianluca Scamacca. L’ex Sassuolo, autore di un gol nelle precedenti partite amichevoli, è al centro dell’interesse di molte squadre italiane, in prima fila la Roma. Tiago Pinto spinge per il prestito e la decisione di escluderlo dall’amichevole potrebbe risultare determinante.