La Roma è in partenza per il Portogallo. Saltata la tournee asiatica, il ritiro ad Algrave, fortemente voluto dallo Special One sta per iniziare. I giallorossi, partiranno da Fiumicino e proprio per l’occasione, sui canali social ufficiali è stato condiviso il video dell’imbarco. Presenti i volti nuovi del mercato (N’Dicka, Aouar e Kristensen), i Nazionali (Pellegrini e Spinazzola su tutti) e Dybala. Assenti perché prossimi alla cessione Shomurodov, Reynolds, Vina e Villar.