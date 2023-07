Pagine Romaniste – La seconda maglia della Roma è in arrivo. Dopo il grande successo dall’uscita della maglia giallorossa, lo scorso 6 luglio, i tifosi giallorossi sono pronti a scoprire il secondo completo della stagione 2023/2024. Come appreso dalla redazione Pagine Romaniste in esclusiva, la divisa da trasferta sarà ufficializzata il 27 luglio. Il Kit Away sarà di colore bianco ed avrà lo stemma al posto del Lupetto con, ovviamente, Adidas come main sponsor. Saranno presenti anche dei rombi che riprodurrebbero un antico mosaico romano e le tradizionali tre strisce nere sulle spalle.

Resta da capire invece la data di uscita della terza divisa. Questa sarà total black, con strisce giallorosse sulle spalle. Cambierebbe anche il simbolo della Lupa, diverso in ogni maglia.