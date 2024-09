La Roma è pronta al doppio colpo in difesa. Ghisolfi vuole regalare a De Rossi altre due pedine da inserire nello scacchiere della retroguardia. Come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo su X, infatti, si accelera per portare Hummels e Manolas a Trigoria.

Come riferito da gianlucadimarzio.com, inoltre, i giallorossi sarebbero disposti a offrire al greco un contratto di un anno a 500 mila euro.