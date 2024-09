La Roma è vicina a chiudere per Hummels. Il club lavora sugli ultimi dettagli per convincere il difensore tedesco. Come riferito da Gianluca Di Marzio su X si starebbe raggiungendo un accordo con Hummels sulla base di un contratto annuale.

