La Roma è vicina alla chiusura della trattativa per portare Hummels in giallorosso. Dopo la stagione conclusa con la finale di Champions League con il Borussia Dortmund, il centrale era svincolato. Il tedesco è atteso domani alle 12:00 nella Capitale per le visite mediche e la firma sul contratto, lo riporta Gianluca Di Marzio.