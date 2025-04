Pagine Romaniste (F. Ingrosso) – La Roma si prepara a un mercato estivo importante, puntando a mantenere i giocatori chiave che rappresentano il presente e il futuro del club. In casa giallorossa, la priorità è la stabilità, anche se dovranno valutare alcune cessioni, specialmente senza un piazzamento in Europa.

Le certezze del club

Claudio Ranieri ha già ottenuto il rinnovo di Dybala e Paredes, mentre Svilar è molto vicino alla firma di un nuovo contratto, nonostante le offerte di altri club. La volontà è di mantenerlo a Trigoria, considerando le sue ottime prestazioni.

Ndicka, uno dei migliori difensori del campionato, non ha intenzione di lasciare la Roma, anche se il club dovrà ricevere offerte tra i 40 e i 50 milioni per convincere Friedkin a cederlo, ma nessuno lo prevede. Per Koné, acquistato per circa 18 milioni, la società cerca di convincerlo a restare, anche se sogna la Premier League.

La Roma non ha intenzione di svendere i propri pezzi pregiati. Svilar, ad esempio, potrebbe ricevere un’offerta di circa 3,5 milioni per il rinnovo, ma si punta a trovare un accordo soddisfacente. La società mira a mantenere i giocatori chiave e a rafforzare la rosa senza perdere di vista l’obiettivo di competitività futura.