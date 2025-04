Una tragedia ha colpito in queste ore il Lecce e tutto il mondo del calcio italiano. Durante il ritiro della squadra a Coccaglio, in vista della sfida contro l’Atalanta, è stato ritrovato senza vita Graziano Fiorita, fisioterapista del club salentino. Aveva soltanto 38 anni. La notizia ha sconvolto profondamente l’ambiente giallorosso, che ha subito interrotto ogni attività e deciso di tornare a Lecce.

La partita con l’Atalanta, inizialmente prevista per domani, è stata ufficialmente rinviata. Il club ha diffuso una nota nella quale esprime tutto il proprio dolore e vicinanza alla famiglia: “In questo momento di dolore profondo e di totale incredulità, nel quale ogni parola sarebbe superflua, il club può solo stringersi intorno alla moglie Azzurra ed ai figli Carolina, Davide, Nicolò e Riccardo, alla mamma Francesca ed ai familiari tutti”.

Fiorita era una figura storica per il Lecce, avendo lavorato per oltre vent’anni al fianco della squadra. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme nello staff, tra i calciatori e in tutta la comunità sportiva.