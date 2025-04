Non solo gol e giocate in campo: Paulo Dybala si conferma icona anche nel mondo dello sport internazionale. L’attaccante della Roma ha preso parte alla venticinquesima edizione dei Laureus World Sports Awards, andata in scena a Madrid, un evento che ogni anno riunisce le eccellenze dello sport mondiale per celebrare traguardi e talento.

La Joya era presente insieme alla moglie Oriana Sabatini e ha colto l’occasione per incontrare diverse stelle dello sport. Tra questi anche Armand Gustav Duplantis, detto Mondo, primatista mondiale del salto con l’asta, fresco vincitore del premio come “Sportivo dell’anno”. Il momento più simpatico? Una foto diventata virale sui social in cui Duplantis e Dybala posano insieme mimando la celebre Dybala Mask, il gesto che l’argentino sfoggia dopo ogni rete.

Una scena che unisce calcio e atletica, sottolineando ancora una volta il carisma del numero 21 giallorosso, capace di lasciare il segno anche fuori dai campi da gioco.