Mercato, Roma in contatto con l’entourage di Baldanzi

Dopo alcune indiscrezioni uscite nel primo pomeriggio, Gianluca Di Marzio conferma che ci sono stati contatti tra la dirigenza della Roma e l’entourage di Baldanzi. Il calciatore piace da tempo al Club di Trigoria, ma per il momento non esiste nessuna trattativa con l’Empoli. I toscani non aprono al prestito e chiede una cifra importante per lasciar partire il fantasista, circa 15 milioni.

In ogni caso prima di qualsiasi operazioni in entrata i giallorossi dovranno operarne qualcuna in uscita.