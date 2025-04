Il mercato estivo si avvicina e in casa Roma si cominciano a delineare le prime strategie anche per quanto riguarda i ruoli di contorno, ma comunque fondamentali. Mentre il club lavora al rinnovo di Mile Svilar, ormai sempre più centrale nel progetto tecnico, si studiano le mosse per affiancargli un nuovo secondo portiere.

Come riportato da Il Messaggero, Pierluigi Gollini è destinato a lasciare Trigoria a fine stagione. Il portiere, arrivato a gennaio per prendere il posto del partente Ryan, non ha trovato spazio in giallorosso e sembra essere vicino a un trasferimento in Arabia Saudita, dove ci sarebbero già dei contatti ben avviati.

Per sostituirlo, il nome in pole è quello di Lorenzo Montipò dell’Hellas Verona, profilo che piace molto al ds Ghisolfi. Esperienza in Serie A, affidabilità e costi contenuti fanno del portiere classe ’96 una soluzione concreta per il ruolo di vice, in una Roma che vuole ripartire da certezze anche nei dettagli.