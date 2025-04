Il futuro di Carlo Ancelotti sembra ormai segnato. Il tecnico emiliano, dopo una stagione comunque positiva ma segnata da una pesante eliminazione in Champions, si avvia verso l’addio al Real Madrid. Nonostante il forte interesse di alcuni club europei, tra cui in Italia, anche la Roma, Carletto avrebbe già fatto la sua scelta.

Come riportato da David Ornstein su X, l’avventura di Ancelotti sulla panchina delle merengues dovrebbe chiudersi a fine stagione, con Florentino Perez deciso ad affidare la guida tecnica a Xabi Alonso, oggi protagonista con il Bayer Leverkusen. Una decisione che sembra ormai condivisa da tutto l’ambiente madrileno.

Ancelotti, dal canto suo, guarda con favore alla proposta della nazionale brasiliana, che lo corteggia da mesi. In verdeoro ritroverebbe alcuni suoi attuali pupilli come Vinicius Junior, Militao e Rodrygo. Sfuma così, almeno per ora, l’ipotesi di un ritorno in Serie A: anche la suggestione Roma, rilanciata nelle settimane scorse, appare ormai lontana. Ieri sera Claudio Ranieri, interrogato sull’argomento, ha tagliato corto: “Non parlo più di allenatore”. Segno che a Trigoria, per ora, non è ancora il momento delle decisioni definitive.