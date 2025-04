Corriere dello Sport (D. Cervellati) – Pairetto, Voto 6

Ok Pairetto nella gestione di gara, anche se si è vista qualche indecisione e dubbi sul possibile rigore in area di rigore giallorossa. È duro, al 12’ del primo tempo, l’intervento di Bernede su Baldanzi. Pairetto, senza esitazione, lo ha ammonito e il Var Mazzoleni ha avallato la decisione, che è quella corretta perché non ci sono le caratteristiche del grave fallo di gioco, che avrebbe implicato l’espulsione. Il giocatore del Verona ha pestato il piede, appoggiato a terra, dell’avversario. Non c’erano i tacchetti esposti, ma l’imprudenza sì e dunque è giusta l’ammonizione.

Disciplina

A livello disciplinare l’arbitro ha ammonito, al 12’ del secondo tempo, anche Valentini che ha interrotto con un tocco di braccio una azione pericolosa della Roma. Ineccepibile il cartellino giallo che è stato l’unico nella ripresa di una partita in cui sono stati fischiati complessivamente 22 falli.

Nessun rigore

Al 42’ pt c’è stato un contatto tra Mancini e Sarr nell’area di rigore della Roma, ma è il difendente ad essere in anticipo e ad essere toccato dall’attaccante del Verona. Non c’è calcio di rigore.

Il recupero

Nel finale i giocatori del Verona si sono lamentati perché avrebbero voluto battere il calcio d’angolo conquistato qualche secondo prima dello scadere del terzo minuto di recupero concesso.

VAR: Mazzoleni 6

Deve solo confermare le scelte di campo.