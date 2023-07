Con Ballo Tourè in direzione Premier League, il Milan è alla ricerca di un vice sulla fascia sinistra per far rifiatare Theo Hernandez. In cima alla lista dei desideri i rossoneri hanno individuato Riccardo Calafiori. Stando a quanto riportato da Daniele Longo di Calciomercato.com, è previsto un contatto tra il Milan e il Basilea per il terzino ex Roma. Proprio i giallorossi sono spettatori interessati: il club infatti detiene il 40% su una futura rivendita. Possibile dunque un’entrata per le casse giallorosse che può aiutare per la ricerca del centravanti.

Previsto contatto con il Basilea per Calafiori: oggi il candidato principale per il ruolo di vice Theo @cmdotcom — Daniele Longo (@86_longo) July 22, 2023