La telenovela Roma-Richard Rios si arricchisce di un nuovo capitolo. Come riporta Fabrizio Romano, Massara ha presentato al Palmeiras una nuova offerta da 27 milioni più 3 di bonus, arrivando ai famosi 30 richiesti dal club brasiliano – lo stesso club, però, non vorrebbe una parte fissa più una di bonus ma direttamente i 30 fissi. La palla ora passa a loro, tenendo presente che il colombiano ha giocato stanotte e per intero la partita contro il Mirassol. Più defilato il Benfica che, al netto dell’interessamento, non ha ancora presentato un’offerta ufficiale.