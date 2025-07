Corriere dello Sport (R. Maida) – A un passo da Rios. La distanza con il Palmeiras è minima ed è difficile che salti per un paio di milioni. Soprattutto perché Rios ha scelto di andare alla Roma – l’accordo su un quinquennale da circa due milioni netti a stagione è stato raggiunto da un paio di settimane. Al Campus Biomedico, la struttura della quale la Roma si serve per la salute dei calciatori, sono stati allertati: la società ha chiesto uno slot per le visite mediche da svolgersi entro fine settimana.