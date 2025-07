La Gazzetta dello Sport – In attesa dei colpi di mercato, i Friedkin compiono un passo in avanti decisivo per la crescita della Roma e non solo. Nasce la Pursuit Sports, una holding sul modello Red Bull che dovrà gestire gli equilibri e le strategie della galassia calcio del gruppo. Come CEO è stato scelto Dave Beeston, ex dirigente di Clearlake Capital e del Fenway Sports Group che controlla il Liverpool.