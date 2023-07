Proseguono senza sosta le provocazioni e gli scherzi tra Dybala e Matic. La coppia è oramai diventata sempre più affiatata e siparietti social appassionano tutti, tifosi in primis. Questa volta è il centrocampista serbo a riprendersela con l’argentino per il nuovo taglio di capelli: “Dove vai tu?” chiede Nemanja. “Portugal“, risponde la Joya che prosegue: “E tu?”, e poi via con le risate del classe ’87. Il video è stato condiviso sulle storie di Matic ed accompagnate da un “Mamma mia”. La saga continua.