Corriere dello Sport (L. Scalia) – Se Svilar è la certezza per il presente e per il futuro, le stesse sensazioni non si possono avere guardando il parco portiere nel complesso. Alle sue spalle, però, considerando che Gollini sta per salutare Trigoria, bisognerà intervenire per ingaggiare un vice.

Arrivato a gennaio, Gollini non ha mai debuttato in giallorosso. In più, il rapporto con Gasperini è inesistente dai tempi di Bergamo. La Cremonese è in pole per assicurarsi le sue prestazioni. Nel mentre la Roma ha preso Zelezny, giovane portiere cresciuto nel vivaio della Juve che si candida come terzo portiere. Boer, invece, tornato a Trigoria dopo un prestito in Serie C, è destinato a lasciare nuovamente la squadra. Infine c’è De Marzi, che dovrebbe continuare il suo percorso nella Primavera.