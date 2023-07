Continua a tenere banco la questione centravanti in casa Roma. Pinto è al lavoro per regalare la punta richiesta da Mourinho visto il brutto infortunio di Tammy Abraham, che costringerà l’inglese a star fuori almeno per metà stagione. Tra i nomi sondati c’è stato anche quello di Wilfried Zaha, attaccante ivoriano attualmente svincolato. La pista però sembra sfumare: secondo quanto riportato dal The Telegraph, l’attaccante sarebbe vicino ad un clamoroso ritorno al Crystal Palace. Sulla punta c’è stato un interessamento anche della Lazio.