Giornata intesa per Tiago Pinto alla volta di Milano. Secondo quanto riportato dal giornalista Marco Juric tramite Twitter, il GM è volato al nord per alcuni incontri con club e agenti. L’obiettivo è quello delle cessioni. Entro il 30 giugno, la Roma dovrà raggiungere i 30 milioni, necessari per far fronte ai paletti imposti dalla UEFA per la questione del Financial Fair Play.

